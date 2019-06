Il Milan ci prova: sgarbo di mercato all'Inter

Colpo di scena nella trattativa tra Nicolò Barella e l'Inter per il trasferimento del centrocampista del Cagliari dalla Sardegna a Milano. Secondo indiscrezioni riportata dal Corriere dello Sport, il Milan si sarebbe inserito nell'affare e sarebbe pronto a soffiare il giocatore ai cugini.

La mossa del Diavolo si è resa possibile a causa dei tentennamenti del club nerazzurro, che dopo l'intesa con Barella non è ancora riuscito a trovare l'accordo con la società di Giulini. I rossoblu sono fermi alla richiesta di 50 milioni di euro tra soldi cash e contropartite tecniche, mentre i meneghini non valutano il cartellino oltre i 35 milioni: una distanza ancora ampia per cui le due parti non hanno ancora trovato una soluzione.

Da qui il tentativo dei rossoneri, pronti a proporre al Cagliari Patrick Cutrone, valutato intorno ai 30 milioni di euro. Gli altri 20 milioni arriverebbero dalle cessioni: in partenza da Milano ci sarebbe Suso, che sarebbe stato contattato dall'Atletico Madrid. Da capire però la volontà del ragazzo e del suo entourage, che hanno già trovato un'intesa totale con il Biscione.

I contatti tra il Milan e Barella erano per la verità già stati allacciati nell'ultima stagione, con lo stesso Leonardo. Ora il tentativo in extremis per il centrocampista degli Azzurri, che ben si sta comportando anche in Nazionale.

