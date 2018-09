Il Milan ci riprova: a gennaio assalto a un big cercato a lungo

Ritorno di fiamma del Milan per Cesc Fabregas, un campione cercato a lungo in passato dal club rossonero. Secondo le indiscrezioni riportate da Il Corriere dello Sport, il direttore sportivo dei meneghini Leonardo vorrebbe regalare a Gattuso, il prossimo gennaio, un centrocampista di qualità e d'ordine in mezzo al campo, e il primo nome sulla lista è quello del giocatore spagnolo.

L'ex stella dell'Arsenal ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e non ha ancora trovato l'accordo con il Chelsea per il prolungamento del contratto. Attualmente è fuori per infortunio, ma al rientro si giocherà il posto con Jorginho e Kovacic: se non dovesse essere considerato tra le prime scelte di Maurizio Sarri, potrebbe decidere per l'addio anticipato nella sessione invernale di calciomercato.

Il Diavolo vuole sfruttare i buoni rapporti con il club londinese, soprattutto dopo l'affare Bakayoko. L'alternativa sul tavolo di Leonardo e Maldini è il giocatore del Psg Rabiot. Piace anche Paquetà, centrocampista del Flamengo di grandi speranze, che però ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Ricardo Rodriguez ha intanto giurato fedeltà ai colori rossoneri, nonostante il pressing del Psg: "Se mi si tratta bene e correttamente sono uno fedele. Se mi apprezzi resto. Altrimenti me ne vado. Il Milan? Finora mi hanno trattato bene. Gattuso è una persona corretta, onesta, un allenatore che ama il calcio. Siamo pronti a tutto per lui. La Serie A è molto difficile, molti non ce la fanno qui. Il Psg? ì, c'era interesse e fa piacere. Ma sono ancora al Milan, in uno stadio come San Siro, livello top. Qua i tifosi sono pazzi".

"Il Milan è il Milan. Chiunque può dire quello che vuole, ma molte persone vogliono venire a giocare qui. Il Milan ha un'aura speciale. Vedrete cosa succederà quando giocheremo di nuovo la Champions…".

SPORTAL.IT | 08-09-2018 16:40