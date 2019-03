Il Milan conferma: 'Pronti a lasciare San Siro'

Il presidente del Milan Paolo Scaroni a margine di un evento ha confermato che il club rossonero è orientato a lasciare lo storico stadio Meazza, che dal 1925 ospita le partite interne del Diavolo.

“Non escludo di andare via da San Siro. Serve fare un percorso come quelli che hanno seguito le big all’estero, dotandoci di una struttura moderna ed efficiente. Solo così avremo ricavi più alti, potremo comprare giocatori, andare in Champions League e magari rivincerla. Inter e Milan sono alleate in questo progetto. Sono sei mesi che lavoriamo, visitando tutti gli stadi del mondo”.

“I ricavi del Milan sono fermi al 2003. Nel frattempo Real e Manchester United stanno avvicinando il miliardo di euro e per arrivare lì dobbiamo fare il loro stesso percorso, avere uno stadio moderno, efficiente, sempre pieno e visitato anche quando non c’è la partita”.

Il dilemma che per ora frena i rossoneri è lo stadio che per alcuni anni dovrà ospitare le due milanesi: “Bisognerebbe lasciare San Siro e giocare in trasferta a Parma, Verona o chissà dove e non credo abbiamo voglia di vedere Inter e Milan giocare lontano da Milano. È questo il dilemma”.

In molti si sono opposti alla distruzione dello storico impianto: “Se la disputa ideologica su San Siro portasse alla conclusione che non possiamo toccare nulla su questo impianto, noi ce ne andiamo. Bisogna ragionare su cosa fare”.

Sull’episodio Biglia-Kessie: “La società ha preso in mano il tema, ho l’impressione che sia tutto risolto. Non ho seguito direttamente l’episodio, ma la società ha avuto occhio attento su tutta la vicenda”.

“Vincere lo scudetto mi piacerebbe ma il calcio è diventato commerciale e la Champions League garantisce ricavi. Il Milan è ancora la squadra italiana più tifata al mondo e i nostri tifosi stanno invecchiando, abbiamo bisogno di partecipare alla Champions per nutrire questa passione”.

SPORTAL.IT | 29-03-2019 12:45