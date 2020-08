Il Milan conquista Ibrahimovic: rinnovo in arrivo

La conferma di Antonio Conte all’Inter e la decisione di Leo Messi di lasciare il Barcellona. Poteva, in una giornata così storica per il calcio internazionale, mancare un aggiornamento sul futuro di un altro istrione del footballcome Zlatan Ibrahimovic? Ovviamente no e allora ecco il sensibile riavvicinamento tra l’attaccante svedese e il Milan.

Come ripotato da Sky Sport, la tela tessuta dal club rossonero nelle persone del direttore tecnico Paolo Maldini e dell’amministratore delegato Ivan Gazidis sta per far capitolare Zlatan, ormai a un passo dalla firma sul prolungamento del contratto in scadenza alla fine di agosto. Mancano ancora firme e annunci, ma il rilancio economico compiuto dal Milan sembra aver accontentato Ibrahimovic, deciso a far valere anche sul piano dell’ingaggio il proprio status di giocatore simbolo del nuovo corso rossonero.

Lo stipendio da 6 milioni netti messo sul tavolo dal Milan non sarebbe stato modificato, ma a convincere Ibrahimovic potrebbe essere stato l’aumento della parte fissa e l’abbassamento di quella relativa ai bonus a rendimento.

Il tutto poche ore dopo la conferenza stampa di inizio stagione in cui lo stesso duo composto da Gazidis e Maldini si dichiarava ottimista per il futuro di Ibra:

“Ibra è stato un giocatore importante in questa squadra e in questa stagione – ha dichiarato Gazidis – Vogliamo proseguire insieme affinché abbia ancora il medesimo ruolo nella prossima stagione, stiamo facendo il possibile per trattenerlo. Sono ottimista”, mentre Maldini aveva parlato dell’esistenza di piani alternativi, ribadendo però come la priorità fosse la conferma dello svedese.

Nel campionato appena concluso Ibra, arrivato a Milano a gennaio, ha realizzato 11 gol in 20 partite tra campionato e Coppa Italia, numeri di tutto rispetto considerando la lunga inattività del calciatore dopo la fine dell’avventura in Mls e anche le difficoltà incontrate dal Milan prima di spiccare il volo dopo il lockdown.

Ora il bottino di reti in Serie A è pronto ad aumentare, ma Zlatan darà uno sguardo particolare anche all’Europa League, per provare ad arrivare fino in fondo, sperando ovviamente di riportare il Milan in Champions, dove manca da sette stagioni, al termine del campionato 2020-2021.



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 25-08-2020 20:10