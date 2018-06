Il Milan davanti la Uefa: parla Fassone

Sono giorni caldissimi per il futuro in campo europeo del Milan.

Nella mattinata di martedì il club rossonero è stato ascoltato per circa due ore dalla Camera giudicante della Uefa che entro il weekend emetterà la sentenza: il rischio che i meneghino vengano lasciati fuori dalla prossima Europa League è alto.

“Speriamo vengano valutati fatti certi e non congetture – le parole di Fassone da Nyon -. Ci sono sviluppi? Non posso dirlo, sono fatti che riguardano l'azionista come tanti argomenti discussi oggi. Abbiamo scelto di andare per fatti certi, non per supposizioni e congetture. E speriamo allo stesso modo che vengano valutati fatti certi e non congetture. Chiediamo soprattutto che il club sia valutato in coerenza con le decisioni che sono state prese negli anni del Financial Fair Play, ormai ce ne sono decine. Abbiamo un po' la sensazione che il fatto di rimandare il nostro caso alla Camera giudicante sia differente rispetto a come sono stati trattati altri casi".

SPORTAL.IT | 19-06-2018 15:20