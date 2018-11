Il Milan dice addio ad André Silva

Il Siviglia ha annunciato che riscatterà André Silva dal Milan. A renderlo noto il direttore sportivo degli andalusi, Caparros: "I tifosi stiano tranquilli, André Silva rimarrà a lungo con noi, abbiamo il diritto di riscatto su di lui e lo eserciteremo a fine stagione, o anche prima".

Gli spagnoli verseranno nelle casse del club rossonero 38 milioni di euro. Rinato nella Liga (7 gol in 11 partite) dopo il flop in serie A nella scorsa srtagione, Silva era stato prelevato dal Poto nel 2017 per 38 milioni.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 12:55