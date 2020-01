Il Milan è già oltre Ibra: scatto per il secondo acquisto

L’attesa per il debutto-bis di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan sta per finire, ma la dirigenza non ha alcuna intenzione di fermarsi a quello che, pur essendo stato ufficializzato in apertura della sessione di gennaio, si annuncia già come il colpo ad effetto dell’intera sessione.

Il trio Boban-Maldini-Massara ha infatti accelerato anche per quello che sarà il secondo acquisto del mercato invernale dei rossoneri, il difensore del Barcellona Jean-Clair Todibo. Il classe ’99 è da tempo nel mirino dei dirigenti rossoneri e la volontà è quella di chiudere l’operazione entro la metà di gennaio.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il blitz in Catalogna del direttore sportivo Ricky Massara ha avuto esito positivo. L’ex dirigente della Roma è partito alla volta di Barcellona dopo la presentazione di Ibrahimovic, per poi tornare in Italia già nella mattina di sabato. L’affare però non si può ancora considerare concluso perché mancano due punti: l’accordo sulla formula e la volontà del giocatore, aspetti strettamente legati.

Il Barcellona vuole mantenere il controllo sul giocatore e spinge per il prestito secco, scenario seccamente rifiutato dal Milan che sembra poter strappare alla controparte un prestito con diritto di riscatto e successivo contro–riscatto a favore dei blaugrana nell’ordine dei 20 milioni di euro. Una sorta di premio di valorizzazione che accontenterebbe il Milan, ora in attesa solo del sì del giocatore.

Todibo non vorrebbe infatti lasciare il Barcellona a titolo definitivo, non essendo ancora riuscito ad affermarsi e deve convincersi sulla bontà della possibilità offerta dal Milan, dove però l’ex Tolosa dovrà conquistarsi il posto da titolare scalzando Musacchio al fianco di capitan Romagnoli. Appena arriverà il sì dal giocatore, Pioli avrà a disposizione il secondo rinforzo di gennaio.

SPORTAL.IT | 04-01-2020 15:40