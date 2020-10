Il Milan emerge alla distanza: Spezia affondato, rossoneri in testa

Una sfida inedita per la Serie A, che il Milan vince contro lo Spezia emergendo alla distanza: il 3-0 finale permette ai rossoneri di restare a punteggio pieno dopo tre giornate e di restare in testa alla classifica, in coabitazione con l’Atalanta.

Per gli aquilotti, invece, il risultato finale cancella una prestazione più che discreta, soprattutto per quanto riguarda la prima ora di gioco, che però non basta ad ottenere la seconda vittoria in massima serie dopo l’impresa di quattro giorni fa a Udine.

Le gambe bloccate per lo sforzo europeo e, più in generale, per un tour de force caratterizzato da sei partite in soli diciotto giorni pesano certamente su una prestazione rossonera a dir poco opaca nella prima frazione di gioco: Colombo, davanti, non punge e Brahim Diaz è poco ispirato.

Anche Sandro Tonali, alla prima da titolare in rossonero, gioca quasi un’ora ma sembra un pesce fuor d’acqua: l’affiatamento con i nuovi compagni è tutto da costruire. Nella ripresa, comunque, Pioli si affida a Calhanoglu, lasciato inizialmente in panchina, e il turco lascia subito il segno: da una sua punizione dalla tre quarti, al minuto 57, arriva infatti la zampata vincente di Rafael Leao, che vale l’1-0.

La rete premette ai rossoneri di sciogliersi: in campo si vede anche Jens Petter Hauge, attaccante proveniente dal Bodo/Glimt all’esordio in A. Ma sono Theo Hernandez, che concretizza uno splendido contropiede al 76′ e ancora Leao due minuti dopo su sponda di Kessie a chiudere definitivamente i conti.

Il finale è pura accademia: il Milan scala marcia e controlla il 3-0, prendendosi al fischio finale la soddisfazione di restare imbattuto, fra Italia ed Europa, alla sosta per le nazionali.

OMNISPORT | 04-10-2020 19:53