Il Milan fa posto a Higuain

Rivoluzionata l’area sportiva con l’avvento di Leonardo e l’esonero del ds Mirabelli, che potrebbe venire presto sostituito da un altro dirigente, il Milan si prepara a vivere 20 giorni intensissimi, quelli che chiuderanno un mercato finora condotto in modo opposto rispetto a quello dell’estate 2017, che vide i rossoneri come protagonisti assoluti. Ora ogni operazione dovrà essere effettuata con un occhio al bilancio, così ai necessari innesti dovranno corrispondere altrettante uscite. In particolare in attacco, dove il nome di Gonzalo Higuain è il più caldo per il ruolo di centravanti titolare.

Due i giocatori deputati a fare spazio all’argentino, Nikola Kalinic, ma anche André Silva. Il croato è vicino all’Atletico Madrid, mentre il portoghese è finito nel mirino del Galatasaray. Secondo quanto riportato dal portale turco “Fanatik”, l’ex Porto, acquistato dal Milan la scorsa estate per 40 milioni, si trasferirebbe in Turchia con la formula del prestito secco. Manca però l’intesa tra il giocatore e il Galatasaray, disposto a garantire a Silva un ingaggio massimo di 3 milioni: il portoghese al Milan ne guadagna attualmente due.

SPORTAL.IT | 28-07-2018 20:00