Il Milan fa shopping in casa-Chelsea

Al supermercato Blues il Milan arriva con un carrello da riempire. Leonardo avrebbe in mente di fare shopping in casa-Chelsea e a gennaio conta di portare tre giocatori in rossonero per rafforzare la rosa. L’entusiasmo dopo il pari-beffa dell’Olimpico non sfuma, il quarto posto è a portata di mano ma occorre dare più giocatori a Gattuso visti i tanti infortuni. I rapporti con il Chelsea sono ottimi, anche dopo l’affare Bakayoko, e Leonardo è da tempo in continui contatti con la plenipotenziaria di Abramovich, Marina Granovskaia. Tre gli obiettivi: il primo nome della lista è quello di Cesc Fabregas, il cui contratto scade a fine stagione. Per il play spagnolo, cui Sarri preferisce Jorginho, non si parla di rinnovo. Il giocatore vorrebbe rimanere a Londra ma vuole anche giocare di più e la prospettiva Milan non gli dispiace.

I TRE NOMI – Poi c’è Cahill, anche lui in scadenza. Il 33enne giocatore si libera gratis a giugno ma potrebbe essere preso già nella finestra invernale con un conguaglio non oneroso. L’ultimo nome è quello di Christiansen, il difensore danese che Gattuso vorrebbe visti i problemi di Caldara, Romagnoli e Musacchio. Non si tratta di una spesa eccessiva anche se il vero ostacolo si chiama Fair Play Finanziario. Leonardo sa di dover aspettare l’ok dell’Uefa per chiudere le trattative ma dice: “Non hanno ancora una completa idea del futuro, non siamo gli unici coinvolti nel FFP. Il piano verrà presentato da noi. È una stagione piena di situazioni da risolvere. Dobbiamo avere pazienza, però ribadisco il concetto che tutti stiamo superando tutto questo, ora abbiamo davanti un mercato, il recupero dei giocatori ma la base si sta costruendo positivamente”.

PARLA LEONARDO – Ibra, insomma, non è l’unico obiettivo: “Abbiamo un dialogo con tante persone. Come società vogliamo rientrare nel mondo del calcio, sono tante componenti che stanno tornando e altri che arrivano dal nuovo. Noi vogliamo ristabilire la posizione del Milan come mercato, politico, amministrativo ma anche sportivo. Abbiamo un contatto quotidiano con il mondo del calcio, e questo sarà un circuito fondamentale per la crescita del Milan. Dobbiamo rientrare nel mondo del calcio e far riconoscere il Milan in un certo modo. Dobbiamo dare identità alla nuova proprietà per farci conoscere e far capire quello che vogliamo fare”.

SPORTEVAI | 26-11-2018 10:59