Il Milan fa spazio ad Ibrahimovic: scelti gli esuberi da cedere

La sfida tra deluse della Serie A tra Milan e Napoli si è conclusa con un pareggio che non accontenta nessuno in termini di classifica, ma che sul piano psicologico fa meglio alla squadra di Pioli, che ha confermato i progressi sul piano del gioco già emersi nell’ultima partita prima della sosta, in casa della Juventus, nonostante la sconfitta maturata nel finale per un gol di Dybala.

La gara contro la formazione di Ancelotti ha peraltro permesso di capire qualcosa di più in merito alle scelte che Pioli e la società faranno sul mercato di gennaio, durante il quale il Milan sarà protagonista con il chiaro obiettivo di rinforzare la rosa per risalire la classifica e raggiungere almeno un posto in Europa League.

Se infatti il sogno risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic, per il quale sono già iniziate le trattative con l’agente Mino Raiola per concretizzare 'il Grande Ritorno', bollato per il momento come una “suggestione” dal direttore sportivo Frederic Massara, sarà indispensabile operare delle cessioni per fare posto allo svedese in attacco e per fare cassa visto l’elevato ingaggio dell’attaccante classe ’81.

Ebbene la partita contro il Napoli, almeno in base alla formazione di partenza, ha sancito la bocciatura di Ante Rebic e Frank Kessié: il croato ha giocato dall’inizio solo per l’infortunio dell’ultim’ora di Suso, senza però riuscire a sfruttare l’opportunità avuta e offrendo un’altra prestazione deludente, mentre l’ivoriano, tornato almeno in panchina dopo l’esclusione per scelta tecnica contro la Juventus, ha rilevato proprio Rebic all’intervallo, ma senza convincere.

Per Rebic, arrivato in prestito dall’Eintracht Francoforte, sembra scontato il ritorno anticipato alla base, mentre Kessié dovrebbe portare soldi freschi in cassa visto l’interessamento di formazioni di Premier e Ligue 1. Sul piede di partenza anche uno tra Davide Calabria e Ricardo Rodriguez: favorito il secondo, che ha più mercato e vuole cambiare aria per non perdere il posto in Nazionale in vista dell’Europeo e che è stato spinto in panchina dall’esplosione di Theo Hernandez.

Tre cessioni a fronte di almeno un arrivo sicuro, che potrebbero diventare due visto l’interessmento dei rossoneri per Granit Xhaka, capitano dell’Arsenal ormai in disgrazia e fuori rosa dopo aver gettato a terra la maglia dopo la sostituzione contro il Crystal Palace: il Milan per gennaio ha già le idee chiare.



SPORTAL.IT | 24-11-2019 12:23