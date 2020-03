Il Milan fa sul serio per Sirigu

Il rendimento di Salvatore Sirigu è una delle poche note positive in casa Torino all'interno di una stagione deludente che vede i granata addirittura in lotta per evitare la retrocessione.

L'estremo difensore sardo è però un enigma in estate, perché le pretendenti non mancano: Napoli, ma soprattutto Milan, fanno sul serio, al punto che i rossoneri avrebbero già avviato contatti con i rappresentanti del giocatore per capire la disponibilità al trasferimento.

Molto dipenderà dall'esito della stagione del Toirino: Sirigu vorrebbe garanzie in merito alla costruzione di una rosa all'altezza delle ambizioni di tifosi e società.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 22:48