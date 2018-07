Il Milan festeggia un ritorno

Il nuovo corso del Milan continua con la nomina di Leonardo a Direttore Generale dell'Area Tecnico-Sportiva, con effetto immediato.

"Un ritorno ricco di emozioni per i tifosi milanisti, oltre che un innesto professionale di grande esperienza e standing internazionale che rafforzerà la competitività della squadra a livello mondiale – si legge nella nota diramata dal club meneghino -.

La storia di Leonardo al Milan è unica, avendo contribuito ad alcuni dei più significativi successi del Club da giocatore, allenatore e dirigente. Porterà nuovamente al Club la sua esperienza maturata nel costruire uno tra i Club più importanti al mondo. Leonardo ha cominciato la sua carriera al Milan nel 1997 da giocatore, e vi è rimasto per 5 stagioni impreziosite dal 16mo Scudetto, una Coppa Italia, 124 partite e 30 gol. Successivamente, Leonardo entra all'interno del quadro dirigenziale, prima in Fondazione Milan e poi come componente dell'Area Tecnica. Nel giugno del 2009 diventa allenatore della Prima squadra, succedendo a uno dei suoi mentori, Carlo Ancelotti.

Sotto una nuova leadership, dopo il recente cambio di proprietà, l'obiettivo primario del Club è di tornare stabilmente nell'elite del calcio europeo. La nomina di Leonardo come Direttore Generale dell'Area Tecnico-Sportiva segna un passo in avanti in tal senso e per un maggiore successo sul campo. Ulteriori novità riguardo la composizione della squadra manageriale del Club verranno comunicate in seguito.

"Il ritorno di Leonardo, grande campione rossonero e del mondo, al Club, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo. La nomina di Leonardo è anche un ulteriore segno dell'impegno di Elliott di aggiungere figure di esperienza e standing internazionale, che sanno cosa voglia dire riportare il Milan alla sua grandezza. Leonardo sarà responsabile dell'Area Sportiva, nonché del calciomercato e – a cominciare da questa finestra di mercato – avrà tutto il supporto necessario di cui ha bisogno per rafforzare e razionalizzare la squadra, all'interno dei canoni dell'UEFA Financial Fair Play" ha detto Paolo Scaroni, presidente esecutivo dei rossoneri.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 19:50