Il Milan fissa il prezzo di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu sta faticando molto in questa stagione complice un problema al collo del piede che lo tormenta da molte settimane.

Il turco sembra aver recuperato da questo problema e Gennaro Gattuso, suo grande estimatore, si aspetta da lui qualche giocata decisiva già dalla partita contro la Lazio allo stadio Olimpico.

Il duo Leonardo-Maldini non è intenzionato a regalare molte altre occasioni al turco, come dimostra l’affare Paquetà e l’interesse concreto per Rodrigo de Paul.

L’ex Bayer Leverkusen ha diverse società che lo seguono soprattutto in Bundesliga, prima fra tutti il Lipsia, con l’attuale allenatore e futuro direttore sportivo Julian Nagelsmann suo grande estimatore.

Già la scorsa estate la società tedesca aveva provato ad aprire un discorso con il Milan trovando un muro, ma con un’offerta da almeno 25 milioni a giugno quel muro potrebbe crollare. Ma a gennaio il classe 1994 non si muove.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 22:10