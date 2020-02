Il Milan frena senza Ibra. Lazio show, cinquina da scudetto

Battuta d'arresto per il Milan di Pioli, che orfano dell'influenzato Ibrahimovic non va oltre il pari interno contro un battagliero Verona: i rossoneri sono sesti a pari merito con Cagliari e Parma. La Lazio di Inzaghi continua a correre: i biancocelesti rifilano una cinquina alla Spal (doppietta del capocannoniere Immobile) e si portano momentaneamente al secondo posto scavalcando l'Inter. Nell'ultimo match della domenica frenata dell'Atalanta, bloccata sul 2-2 dal Genoa in casa.

LE PARTITE

L'Hellas sorprende in avvio il Milan, e al 13' passa in vantaggio con Faraoni, che devia in rete un cross di Zaccagni. Il Verona ha un paio di chance per raddoppiare, poi prende campo il Milan che al 29' pareggia con una punizione di Calhanoglu deviata dalla barriera. Ancora ospiti brillanti nella ripresa: la squadra di Juric colpisce due pali e fa paura al Diavolo.

L'espulsione al 67' di Amrabat per un brutto intervento ai danni di Castillejo spegne gli ardori del Verona. Il Milan nel finale assedia la porta di Silvestri (dentro anche il neo acquisto Saelemaekers, Paquetà e il figliol prodigo Daniele Maldini) ma non trova la soluzione giusta.

La Lazio schianta il la Spal e continua a sognare lo scudetto: nel primo tempo monologo della formazioni di Inzaghi, in gol con le doppiette di Immobile e Caicedo. Nel secondo i biancocelesti giocano sul velluto e arrotondano con Adekanye. Il gol della bandiera dei ferraresi è firmato da Missiroli.

L'Atalanta frena in casa contro il Genoa: al Gewiss stadium finisce 2-2, tutti e quattro i gol sono segnati nel primo tempo. Apre le danze Toloi, il Grifone ribalta il risultato con Criscito e Sanabria, Ilicic pareggia per i padroni di casa.

Serie A, i risultati del pomeriggio

Atalanta-Genoa 2-2

13' Toloi (A), 19' rig. Criscito (G), 33' Sanabria (G), 35' Ilicic (A)

Lazio-Spal 5-1

3' Immobile (L), 16' Caicedo (L), 29' Immobile (L), 38' Caicedo (L), 58' Adekanye (L), 65' Missiroli (S)

Milan-Verona 1-1

13' Faraoni (V), 29' Calhanoglu (M)

SPORTAL.IT | 02-02-2020 17:02