Il Milan ha deciso il secondo colpo a centrocampo

Il Milan punta deciso Dani Ceballos, il talento del Real Madrid che si è messo in luce anche sabato andando a segno su punizione contro la Polonia agli Europei Under 21 in corso in Italia.

Dopo il blitz della scorsa settimana a Madrid, Boban e Maldini sono pronti a fare la prima offerta ufficiale per il nazionale iberico, considerato il rinforzo ideale per alzare la qualità del centrocampo rossonero.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è in programma nella prossima settimana un altro incontro tra il Diavolo e i dirigenti del Real Madrid. Per questioni di bilancio e di fair play finanziario il Milan non può arrivare alla cifra richiesta da Florentino Perez, 40 milioni di euro, e secondo la rosea proporrà un prestito biennale con diritto di riscatto con pagamento dilazionato, in modo da poter spalmare la somma investita su più bilanci.

Ceballos andrebbe a percepire uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione. Per i rossoneri sarebbe il secondo colpo in mediana dopo l'arrivo di Rade Krunic dall'Empoli. Ceballos è in uscita da Madrid perché in rotta con l'allenatore Zinedine Zidane: in caso non andasse in porto l'affare l'alternativa è Mateo Kovacic, di rientro dal Chelsea.

Si allontanano le soluzioni Torreira e Veretout: l'Arsenal ha blindato il centrocampista uruguaiano richiesto da Giampaolo, mentre per il francese la Roma sembra essere in vantaggio. Lunedì il Milan incontrerà gli agenti del centrocampista della Fiorentina per capire se la pista è battibile.

SPORTAL.IT | 23-06-2019 12:33