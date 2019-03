Il Milan ha fatto...l'Inter. Ora rischia anche Gattuso

Passare dalla squadra più euforica e lanciata della lotta-Champions a quella che rischia di più è un attimo. E’ l’apostrofo che passa tra un derby perso e le conseguenze che potrebbe avere. Per Cristiano Ruiu molte sono le responsabilità di Gattuso e su calciomercato.com il giornalista, da sempre attento osservatore del Milan, analizza i problemi dei rossoneri: “Il Milan poteva affossare definitivamente la stagione nerazzurra e ipotecare un posto nella prossima Champions League e invece i rossoneri sono riusciti a trasformarsi nella peggior Inter degli ultimi tempi. Dentro e fuori dal campo. Gattuso, da uomo vero, si prende le proprie responsabilità e fa bene, perché purtroppo ha dimostrato che deve fare ancora molti passi avanti per diventare un grande allenatore, esattamente come il Milan deve fare ancora tanta strada per tornare a essere una grande squadra. Questo derby doveva essere una serata di gala, quella in cui i rossoneri avevano la possibilità di suggellare una rimonta straordinaria e invece si è trasformato nella resurrezione dell’Inter che adesso ha la strada spianata verso la Champions, anche senza Icardi”.

LE SCELTE SBAGLIATE – “Gattuso invece deve fare i conti con un bel passo indietro e con un calendario che non è affatto semplice nell’ottica di un testa a testa per il quarto posto con la Roma di Ranieri. un primo tempo imbarazzante per il quale non si può non chiamare in causa Gattuso e la sua preparazione della gara. Non si capisce il motivo per cui non abbia schierato Biglia che a Verona era apparso il più in forma della squadra. Il centrocampo muscolare Bakayoko-Kessie non poteva reggere in eterno e noi stessi da tempo salutavamo il ritorno dell’argentino come la chiave del finale di stagione. bisogna essere onesti e riconoscere che l’Inter ha strameritato il successo. L’immagine del flop rossonero, giustamente sottolineata da Gattuso, è il litigio in panchina tra Biglia e Kessie. L’ex atalantino corona la sua peggior prestazione in rossonero con una scena isterica e conferma quello che Salvini ha detto ieri sera, ma che noi sosteniamo da tempo e cioè che Kessie non debba fare il titolare in questo Milan”.

LO SPOGLIATOIO – “Il paradosso è che da mesi si parla di un’Inter con lo spogliatoio spaccato e poi urla e sceneggiate si vedono sull’altra panchina. Speriamo che le scuse e il pentimento post gara siano sinceri e che non rimangano strascichi nello spogliatoio. Altrimenti, se quella rissa in panchina fosse la fotografia del gruppo di Gattuso, la Champions sarebbe davvero a forte rischio. Come anche la panchina di Rino a fine stagione”.

SPORTEVAI | 18-03-2019 11:10