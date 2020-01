Il Milan ha fretta: anticipato lo scambio di mercato con la Roma

Il mercato di gennaio entra nelle sue fasi più calde. A breve Milan e Roma potrebbero intavolare una trattativa per scambiarsi Hakan Calhanoglu e Cengiz Under, entrambi alla ricerca di un rilancio dopo mesi complicati. L'esterno giallorosso dopo una partenza promettente a causa di un infortunio ha perso posizioni nelle gerarchie di Paulo Fonseca e nella Capitale non riesce più a imporsi. Anche in ottica dei prossimi campionati europei, dove vuole essere protagonista con la Turchia, è alla ricerca di un club che possa offrirgli più spazio.

Calhanoglu è invece da tempo nella lista dei possibili giocatori cedibili del club rossonero, e la Roma lo ha adocchiato da diversi mesi. Al momento la valutazione dell'ex Leverkusen non supera i 18 milioni di euro, meno del più giovane connazionale della Roma, e le due parti dovranno confrontarsi per arrivare anche a un accordo economico. Lo riporta il Corriere dello Sport.

I due uomini di mercato Massara e Petrachi ne hanno parlato negli ultimi giorni di dicembre: l'affare, inizialmente previsto per giugno, potrebbe essere anticipato subito a gennaio e potrebbe decollare nella prossima settimana.

Oltre alla Roma, Calhanoglu è nel mirino di alcuni club inglesi, Newcastle e Leicester, che hanno osservato il giocatore nelle sue ultime uscite in maglia rossonera. Finora a Casa Milan non sono arrivate offerte ufficiali.

Il nazionale turco è nel Milan dal 2017: per lui finora 107 presenze tra campionato e coppe, e 14 reti totali.

SPORTAL.IT | 12-01-2020 10:33