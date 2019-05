Il Milan ha scelto il centrocampista del futuro

Il Milan rompe gli indugi perStefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, che a 23 anni è uno dei talenti emergenti del calcio azzurro, è da tempo nel mirino dei rossoneri, che vogliono ora tornare alla carica per anticipare tutte le concorrenti.

L’ingaggio del regista neroverde fa parte del piano di rinnovamento di Leonardo e soprattutto di Gazidis, che ha autorizzato l’investimento con l’intenzione di svecchiare in maniera significativa la rosa puntando molto su elementi Under 25 di sicuro prospetto e plusvalenze futuri.

Finito il campionato, riporta la Gazzetta dello Sport, il Diavolo passerà alle vie di fatto: Sensi, in scadenza nel 2020, è valutato da Squinzi 20 milioni di euro circa. Leonardo conta di chiudere a 15 milioni, inserendo alcuni bonus per accontentare il club emiliano e chiudere in tempi rapidi l’operazione.

L’altro nome caldo in attacco è quello dell’esterno del Bologna, in prestito dalla Juventus, Riccardo Orsolini. A giugno i bianconeri lo controriscatteranno dal Bologna per 20 milioni di euro, poi si siederanno al tavolo con il Milan per imbastire la trattativa.

Oltre a Orsolini, piace in attacco anche Allan Saint-Maximin: per l’esterno del Nizza, già cercato a gennaio, servono 25 milioni di euro. Il contratto in scadenza nel 2020 avvantaggia però gli uomini di mercato rossoneri. che potrebbero chiudere a una cifra inferiore. All’estero interessa anche il giocatore del Gremio Everton Sousa Soarez, amico di Paquetà: per ora la clausola di 80 milioni di euro del suo contratto tiene distanti le pretendenti, ma i sondaggi di Leonardo ci sono già stati.

