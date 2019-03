Il Milan i panni sporchi li lava in casa

L’unico a commentare la vicenda, a caldo e a freddo, è stato Gattuso. Tutto l’establishment del Milan ha invece mantenuto un profilo assai british nei confronti dell’episodio della lite tra Kessie e Biglia, che rischiava di minare la serenità di uno spogliatoio che della propria unità faceva la forza principale. Per Mauro Suma, direttore di MilanTv, è un grande merito della società, come scrive nel suo editoriale su Milannews: “Ai panni sporchi che si lavano in casa, in venti anni di Milan, siamo ampiamente e nettamente abituati. Senza alcun bisogno di chiamare in causa l’Assocalciatori che ha passato il suo giovedì sereno, senza bisogno di alcun passaggio a Casa Milan”.

LE REAZIONI – Ed effettivamente sia il presidente Scaroni che Leonardo e Maldini in queste settimane hanno dedicato sì e no mezza battuta all’episodio. Tutto liquidato con “episodio spiacevole ma tutto è risolto”. Cosa abbia detto poi Leonardo a Kessie veramente, è un’altra cosa ma in pubblico la società ha mantenuto una linea di basso profilo, senza dare spettacolo e senza dare scandalo. Ha risolto la vicenda al suo interno come solo i grandi club sanno fare. Suma scrive: “La squadra, la società e l’allenatore hanno messo una pietra sopra all’episodio… Curiosi i ricami attorno ai vari colloqui e ai vari passaggi di gestione dell’episodio. Nessuno può essersi lamentato della risonanza mediatica da parte della società, perchè la società sull’intera questione non ha detto una sola parola pubblicamente e non ha generato un solo virgolettato”.

IL FUTURO – Che poi a fine stagione Kessie possa effettivamente lasciare il Milan è possibile (gap tecnico ma plusvalenza succulenta), che le multe siano state salatissime è credibile (anche se nessuno le ha ufficializzate come ricorda lo stesso Suma: Di cifre e zeri sulla multa è tempo perso metterli, perchè è una questione privata riguardante Kessie e i massimi dirigenti del Milan. Non l’allenatore, che i giocatori li allena e con i giocatori ci lavora ogni giorno) ma la crescita di una società si vede indubbiamente anche da come affronta e risolve questioni del genere.

SPORTEVAI | 30-03-2019 09:10