Il Milan mette gli occhi in Inghilterra

Una delle priorità del Milan è puntellare il reparto difensivo. Al momento Marco Giampaolo ha a disposizione appena tre difensori centrali: Romagnoli, Musacchio e Caldara.

Per questo motivo nelle ultime ore Maldini e Massara sono alla ricerca di un profilo che potrebbe arricchire il reparto. In cima alla lista c’è Dayot Upamecano del Lipsia che, per liberare il classe 1998, chiede almeno 50 milioni di euro. Secondo diverse indiscrezioni, i rossoneri starebbero anche pensando di chiedere alla Juventus Merih Demiral, nazionale turco appena acquistato dai bianconeri dal Sassuolo per 18 milioni di euro.

L’affare German Pezzella è invece complicato: il giocatore vorrebbe cambiare aria ma Rocco Commisso ha ribadito più volte di non voler rinunciare all’argentino. Nelle scorse settimane si era parlato anche di Andersen della Sampdoria ma il Lione è stato più rapido e si è aggiudicato il classe 1996.

Maldini starebbe quindi valutando il profilo di Eric Bailly. L’ivoriano non è considerato incedibile dal Manchester United e il suo contratto scadrà nel 2020.

Nella scorsa stagione il 25enne, complici i diversi infortuni, con la maglia dei Red Devils ha collezionato 18 presenze tra Premier League, Champions, FA Cup ed EFL Cup, senza mai convincere del tutto i tifosi.

Intanto Jordan Veretout, corteggiato dal Milan, ha scelto la Roma. Il centrocampista prenderà il posto di Daniele De Rossi, a un passo dal Boca Juniors. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il francese approderà nella Capitale per una cifra vicina ai 20 milioni di euro: 17 sicuri e 3 di bonus. I rossoneri avevano proposto a Pradè il cartellino di Biglia ma i viola non volevano inserire contropartite tecniche nell’affare. Veretout firmerà un contratto quinquennale da due milioni di euro fissi più un milione di bonus che dipenderà dalle prestazioni del giocatore.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 15:26