Il Milan non si ferma, spunta un clamoroso tentativo

Il mercato del Milan non è chiuso. Lo aveva anticipato Leonardo a margine delle presentazioni di Caldara e Higuain e lo ha ribadito Gattuso nella conferenza stampa di presentazione dell’ultima partita dell’International Champions Cup, contro il Barcellona. Il tecnico rossonero ha fatto riferimento al centrocampo come il reparto più bisognoso di rinforzi al termine di un’estate che ha visto a lungo i rossoneri bloccati nelle trattative a causa delle note vicende societarie, sfociate poi nel passaggio di proprietà dalla cordata cinese al Fondo Elliott, prodromo della riammissione in Europa League. Non sono state specificate le caratteristiche del giocatore in questione, se più di regia o un incursore, e in effetti i nomi accostati al Diavolo nelle ultime ore hanno peculiarità differenti: da una parte il più geometrico Kovacic, dall’altro l’”elettrico” Milinkovic-Savic. Ovvio che ad accendere la fantasia dei tifosi sia soprattutto il gigante serbo della Lazio, uno dei protagonisti mancati del mercato.

La quotazione di 120 milioni data dal presidente Lotito non sembra essere stata intaccata dall’opaca partecipazione del giocatore al Mondiale, ma seppur la fine del mercato si stia avvicinando la permanenza del giocatore alla corte di Inzaghi non è certa. La stessa Juventus, da tempo interessata al giocatore, potrebbe tornare sotto in extremis, ma a fare rumore è il tentativo del Milan. Secondo la notizia riportata da 'Sportace.it', e riportata da 'La Stampa', i rossoneri sarebbero pronti a presentare alla Lazio due offerte differenti: 80 milioni più un conguaglio, da scegliersi tra Bonaventura e Borini, oppure 40 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato ad 80 tra un anno. Una modalità, quest’ultima, simile a quella che ha portato Higuain a Milanello, figlia dei paletti del Fair Play Finanziario che il Milan deve rispettare. Ammorbidire Lotito sembra impossibile, ma non si sa mai…



SPORTAL.IT | 04-08-2018 19:40