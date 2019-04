Il Milan non vince più: Piatek non basta, Gattuso perde pezzi

Il Milan perde i pezzi e ritrova il proprio bomber. Ma non la vittoria. Dopo due sconfitte consecutive i rossoneri non riescono a rialzarsi, facendosi fermare dall’Udinese nel primo anticipo della 30esima giornata, turno infrasettimanale. Al Meazza non è bastato il ritorno al gol di Krzysztof Piatek. Gattuso manca il sorpasso anche solo momentaneo all’Inter e non riesce a spazzare via il clima di negatività che si è formato dopo le sconfitte contro i nerazzurri e la Sampdoria .

L’ex genoano era andato a segno solo una volta nelle ultime tre partite, il 9 marzo sul campo del Chievo, senza brillare nelle due gare perse dal Milan. Con il gol segnato al 44’, raccogliendo una respinta di Musso dopo un primo tiro, su servizio di Cutrone, Piatek sale a quota 20 reti in campionato, staccando per il momento Cristiano Ronaldo all’inseguimento di Fabio Quagliarella. L’Udinese ha però trovato il pareggio al 23’ della ripresa con Lasagna, bravo a finalizzare un contropiede rifinito da Fofana e partito dopo un calcio d’angolo a favore del Milan.

Le brutte notizie per Gattuso vengono anche dagli infortuni di Donnarummae Paquetà. Il portierone si è arreso dopo pochi minuti a un guaio muscolare, mentre il brasiliano ha subito una brutta distorsione alla caviglia, uscendo molto dolorante. Entrambi sono a rischio per la partita di sabato alle 19 contro la Juventus.

L’altra buona notizia della serata per il Milan è la coesistenza tra Piatek e Cutrone: Gattuso ha schierato un 4-3-1-2 con Paquetà prima, e poi Calhanoglu, alle spalle dei due attaccanti, che hanno duettato con profitto.

Bene l’Udinese targata Tudor: i bianconeri sono rimasti in partita fino alla fine, salendo di tono nella ripresa, rendendosi poco pericolosi, ma riuscendo ad approfittare del calo del Milan, rischiando poco anche durante gli assalti finali dei rossoneri.



SPORTAL.IT | 02-04-2019 21:10