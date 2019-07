Il Milan perde col Bayern ma Giampaolo è soddisfatto

Il Milan, nella sfida, valida per la International Champions Cup, al Mercy Stadium di Kansas City (tantissimo pubblico presente), viene sconfitto dal Bayern Monaco. Il match viene deciso da una rete di Leon Goretzka, bravo a sfruttare un assist di Corentin Tolisso. Nonostante la sconfitta di misura, la squadra rossonera ha mostrato alcune, interessanti, manovre di gioco e, soprattutto, si è resa pericolosa, più volte, dalle parti di Manuel Neuer. Pericolosi soprattutto Theo Hernandez (altra prova convincente) e Patrick Cutrone che ha fallito un'occasione d'oro.

Tra i giocatori in difficoltà, Krzysztof Piatek che ha ricevuto pochi palloni e non ha potuto incidere come avrebbe voluto. Marco Giampaolo sorride per alcune giocate di ottima qualità, soprattutto sulle fasce con Davide Calabria e Theo Hernandez in grande evidenza. Bene anche Matteo Gabbia nel ruolo di difensore centrale.

Nel post match, il tecnico rossonero è apparso soddisfatto: "Tanti riscontri positivi, il Bayern era più avanti di noi, aveva già giocato diverse partite. Noi eravamo alla prima e ci siamo arrivati con tanti giocatori forti non disponibili, ma abbiamo comunque giocato bene. Abbiamo provato a riproporre l’idea del gioco provato in questi 10 giorni a Milanello". Una battuta anche su Theo Hernandez e al 19enne Matteo Gabbia: "Theo mi è piaciuto molto. Grande qualità e grande forza, peccato che si sia fatto male ma mi è piaciuto tanto nei minuti in cui ha giocato. Gabbia? Il ruolo del difensore centrale è complicato, io ho delle richieste ben precise per chi gioca in quel ruolo. Quando trovo giocatori così disponibili ed intelligenti diventa tutto più facile, Gabbia ha giocato con grande attenzione. Ora sta a lui impegnarsi per provare a crearsi più spazio".

SPORTAL.IT | 24-07-2019 07:27