Il Milan perde sempre più pezzi: anche Ibra verso l'addio

Sempre più caos all’interno della società rossonera. Frizioni a livello dirigenziale e diversi giocatori che starebbero valutando se sia conveniente proseguire la propria avventura con la casacca del Diavolo. E ora anche Zlatan Ibrahimovic alza la voce.

Appena rientrato a Milanello e attualmente in quarantena, il bomber svedese sarebbe in forte pressing sulla dirigenza del Milan. Il post con riferimento chiaro a Michael Jordan è stato letto come un ultimatum alla dirigenza rossonera.

Il fuoriclasse 1981 non pare aver ancora preso una decisione finale circa il suo futuro. Tuttavia, l’addio di Zorro Boban e la posizione traballante di Paolo Maldini (ossia i due asset che lo hanno voluto al Diavolo), potrebbero convincerlo a lasciare il Milan.

Si parla di un incontro, virtuale ma decisivo, tra Zlatan Ibrahimovic e Ivan Gazidis per capire se ci siano o meno le condizioni per proseguire il rapporto. I tifosi del Milan non vorrebbero perdere anche Re Ibra, il giocatore più rappresentativo della rosa attuale.

Molto dipenderà anche dalla proposta economica che la società rossonera farà pervenire a Mino Raiola, agente dell’attaccante svedese. Si vocifera di un’offerta pari a quattro milioni di euro che sarebbe gradita all’entourage del giocatore.

Oltre ad un’offerta economica adeguata, saranno fondamentali le garanzie tecniche che il Milan metterà sul piatto. Anche la permanenza o meno di Stefano Pioli potrebbe fare la differenza nella scelta finale di Zlatan Ibrahimovic.

Milan che rischia anche di perdere Gigio Donnarumma. Il portiere continua ad essere al centro di mille voci di mercato. Dovesse perdere anche il proprio numero uno, la società rossonera sarebbe davvero in grande difficoltà.

SPORTAL.IT | 13-05-2020 09:47