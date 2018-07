Il Milan perde un abbonato di peso

Pier Silvio Berlusconi ha ammesso di non aver fatto l'abbonamento al Milan.

Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset lo ha detto a margine della presentazione dei nuovi palinsesti del 'Biscione'.

"Non conosco la situazione finanziaria del Milan, ma ovviamente mi auguro che possa ritrovare la giusta serenità di gestione per continuare la sua strada gloriosa" ha aggiunto il figlio dell'ex patron rossonero Silvio, che ha preferito non sbilanciarsi sul complesso momento della società meneghina.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 13:15