Il Milan pesca a casa di De Laurentiis

Il patron De Laurentiis ha fatto capire che, al termine della stagione in corso, alcuni giocatori faranno le valigie (la scelta finale sarà di Ancelotti). Il Milan sarebbe alla finestra, pronto a farsi avanti, in particolare per due elementi.

Il nome più gradito sarebbe quello di Diawara. Il centrocampista, classe 1997, piacerebbe molto al Diavolo che avrebbe già tentato di metterlo sotto contratto anche nel recente passato. Attenzione anche a Verdi, soprattutto se Suso dovesse lasciare i rossoneri.

SPORTAL.IT | 25-03-2019 09:40