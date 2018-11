Il Milan piomba su un gioiello del Napoli

A Napoli si moltiplicano le indiscrezioni su un affondo del Milan per il centrocampista Amadou Diawara. Il club rossonero è alla ricerca di forze fresche a centrocampo dopo l'infortunio di Lucas Biglia e la sempre più probabile operazione di Giacomo Bonaventura e ha messo gli occhi sul calciatore guineano, che alla corte di Carlo Ancelotti sta trovando poco spazio.

Secondo quanto riporta Tuttosport, sono in corso da giorni contatti tra l'entourage del giocatore e diverse pretendenti: oltre alle solite società inglesi è spuntato anche il Milan. Il Diavolo sarebbe pronto a chiedere il giocatore in prestito per 6 o 18 mesi. Il club azzurro, che non vuole privarsi a titolo definitivo del suo gioiello, è tentato dall'offerta rossonera: a Milano potrebbe giocare con continuità, non svalutarsi e quindi maturare per poi tornare sotto il Vesuvio e imporsi da titolare. Aurelio De Laurentiis lo valuta 50 milioni di euro e lo considera un asset importante per il futuro del club.

Per quanto riguarda la difesa, anch'essa da puntellare dopo gli infortuni di Caldara e Musacchio, il Diavolo ha fatto un altro passo in avanti per Rodrigo Caio. Secondo quanto riporta Sportmediaset, Leonardo avrebbe avviato alcuni contatti con il San Paolo: il club brasiliano chiede 8 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo a gennaio. Nella prossima settimana Leonardo dovrebbe incontrare il procuratore del giocatore per intavolare la trattativa.

"Mercato? Chiedete a Leonardo – le parole di Gennaro Gattuso di qualche giorno fa -. Per il rispetto che ho verso questi ragazzi, per tutto quello che mi stanno dando, non ne parlo. La società farà qualcosa ma sarò sempre il penultimo a saperlo, chi fa mercato lo sa fare molto bene, io devo pensare ad allenare questi ragazzi".

SPORTAL.IT | 15-11-2018 09:25