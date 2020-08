Il Milan prepara il colpo: fan in delirio sui social

Il Milan non può e non vuole sbagliare. Dopo il grande ribaltano con la rinuncia a Rangnick e la conferma in panchina di Stefano Pioli, il club rossonero ora vuole costruire una squadra competitiva in grado di ripartire esattamente dalla fine di questo campionato. La seconda parte della stagione ha visto il Milan in crescita esponenziale, capace di scalare posizioni in classifica ma soprattutto con l’approccio di una squadra vera alle partite, a differenza di quanto avveniva in passato.

Gran parte del merito va diviso tra Stefano Pioli, che con il suo lavoro di campo ha saputo dare un’anima e una fisionomia ben precisa alla squadra, e Zlatan Ibrahimovic. E’ innegabile infatti che l’arrivo dello svedese a Milano nello scorso gennaio sia servito come una scarica di adrenalina per tutto l’ambiente.

Attenzione al mercato

Ma ora il club rossonero vuole allestire una squadra in grado di lottare sin dalla prima giornata per i vertici della serie A. La stagione del Milan è ufficialmente finita e dunque il club può pensare solo al mercato. Il Milan in questo momento è al lavoro per mettere sotto contratto Serge Aurier, esterno classe 1992 del Tottenham che in questa stagione ha collezione 42 presenze e 2 gol tra Premier, Champions League e Fa Cup.

Stando a quanto sottolinea Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato: “Ci sono contatti continui tra il Milan e l’entourage del calciatore che ha dato la sua disponibilità e ha espresso il suo gradimento riguardo il trasferimento in rossonero. Il Milan dovrà cedere uno tra Calabria e Conti, intanto ha avviato una trattativa con il Tottenham. La società inglese chiede 20 milioni di euro per l’ex Paris Saint Germain, il Milan intende spendere di meno e cercherà di trovare un accordo”.

La reazione dei tifosi

L’interessamento del Milan per l’esterno difensivo del Tottenham esalta i tifosi che vedono in Aurier, il nome giusto per risolvere il problema sulla fascia destra, dopo che il club ha risolto egregiamente quello della sinistra con l’arrivo lo scorso anno di Theo Hernandez. “Sarebbe una notizia incredibile”, sottolinea Piero. E sono tanti i commenti di felicità ma c’è anche chi si chiede: “Ma chi se li prende Calabria e Conti?”.

SPORTEVAI | 05-08-2020 08:29