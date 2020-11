Il Milan prova la fuga, la Fiorentina va al tappeto a San Siro

Il Milan supera per 2-0 la Fiorentina a San Siro in una partita valida per la nona giornata di Serie A. I rossoneri, in gol con Romagnoli e Kessie, procedono spediti anche senza l’infortunato Zlatan Ibrahimovic e il tecnico Stefano Pioli, a casa causa Covid, confermandosi in vetta alla classifica di Serie A a quota 23 punti, temporaneamente a +5 sulle prime inseguitrici Inter e Sassuolo, in attesa della Roma in campo stasera. Viola alla seconda sconfitta di fila con Ranieri.

La squadra di Bonera parte molto forte imponendo il gioco e sbloccando il match al 17′ con un colpo di testa di Romagnoli, servito da Kessie sugli sviluppi di un corner. I gigliati dopo lo svantaggio hanno un sussulto colpendo un palo con Vlahovic, ma al 26′ subiscono il raddoppio: Saelemaekers viene atterrato in area da Pezzella, dal dischetto Kessie non sbaglia. Il Diavolo sfiora il tris con Calhanoglu e ancora con l’ivoriano, poi si concede il lusso di sciupare un penalty: questa volta Kessie si fa ipnotizzare da Dragowski.

Nella ripresa il Milan gestisce e cerca la terza rete: i viola hanno pochi spunti, ma al 55′ Donnarumma è decisivo a sventare una grande chance di Ribery. Nel finale i rossoneri abbassano il ritmo, congelando il match.

Nell’altro match del pomeriggio di domenica, il Bologna batte per 1-0 al Dall’Ara il Crotone grazie alla rete di Soriano al 45′ del primo tempo, in mischia dopo una precedente traversa di Sansone. La squadra di Mihajlovic è decima a 12 punti, pitagorici sempre ultimi.

OMNISPORT | 29-11-2020 17:02