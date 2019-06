Il Milan prova l'inserimento per Barella

Il Milan prova l’inserimento per Nicolò Barella. Non è ancora arrivata la fumata bianca per il passaggio del centrocampista all’Inter e così i rossoneri, alla ricerca di elementi per il centrocampo, tastano il terreno.

Il cagliaritano, però, sembra fermo sulla posizione: si vede in nerazzurro. Per lui un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Attualmente Barella è impegnato con l'Under 21 nei campionati europei in corso di svolgimento tra Italia e San Marino.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 09:34