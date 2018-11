Il Milan punta a un grande ex della Juve

Il Milan è pronto a regalare ai propri tifosi Arturo Vidal.

L'ex Juventus è approdato in estate al Barcellona ma la sua avventura in blaugrana potrebbe terminare già a gennaio.

Il cileno ha incontrato più di qualche difficoltà nell'inserimento in squadra e qualche compagno ha già confessato alla società il proprio malumore nell'averlo in squadra. Oltre al rapporto con i compagni, anche quello con Ernesto Valverde sembra non essere dei migliori, come dimostra il post pubblicato da Vidal al termine della partita pareggiata con il Valencia. Il centrocampista ha pubblicato una foto che lo ritrae in panchina con la descrizione: "Con i traditori non si combatte, si impiccano da soli”.

Questa uscita non è stata ben digerita dal Barcellona, che ha affidato al direttore generale del club, Pep Segura, il compito di rispondere: "Vidal deve avere rispetto per i compagni di squadra, per lo spogliatoio, per l'allenatore e per il club. Comunque lui ha capito che questi suoi post hanno creato danno più a lui che agli altri e credo che modificherà questo suo modo di fare. Il post dimostra però anche che Arturo vuole integrarsi rapidamente al Barcellona e vuole aiutare la squadra a vincere, per questo si sente frustrato nel giocare pochi minuti”.

Anche dal ritiro della nazionale cilena, Vidal ha rilanciato: "Ultimamente sono stato un po' infastidito, dal punto di vista fisico sto molto bene e sono anche felice. Ci saranno molte partite importanti adesso, la stagione inizia ora e speriamo che questo sia soltanto l’inizio. Continuerò a lottare. I messaggi postati sui social? Non erano rivolti all'allenatore. Io se ho un problema o se sono arrabbiato vado direttamente da lui e gliene parlo. Se devo dire qualcosa a qualcuno, lo dico in faccia".

Prima della firma con il Barcellona, diverse squadre, tra cui l'Inter, avevano tentato di aggiudicarsi il 'Guerriero', che però e stato attratto dall'idea di giocare in un club tanto importante come quello blaugrana.

Lo scarso minutaggio e l'ambiente poco felice potrebbero però convincere la società a mettere il cileno sul mercato a gennaio, trovando una lunga lista di pretendenti.

Considerando il ginocchio fragile di Bonaventura, l'infortunio di Biglia e le prestazioni non sempre convincenti di Bakayoko, non è un mistero che il Milan abbia bisogno di un centrocampista, e i rossoneri starebbero pensando proprio ad Arturo Vidal.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 21:30