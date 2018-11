Il Milan punta un giocatore scontento della Juventus

Mehdi Benatia e la Juventus sono ai ferri corti. Il nazionale marocchino dopo il ritorno di Leonardo Bonucci non trova più spazio nell'undici di Allegri (che l'ha schierato appena quattro volte in campionato, una in Champions) e nei giorni scorsi si è sfogato, preannunciando l'addio a gennaio.

Dietro alle sue dichiarazioni ci sarebbe il Milan, alla ricerca di un sostituto di Mattia Caldara, alle prese con un infortunio gravissimo che potrebbe tenerlo fuori causa per il resto della stagione. Secondo Sportmediaset i rossoneri stanno pensando di prelevare il giocatore subito a gennaio, proponendo alla Juventus la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, resa necessaria per rispettare i paletti del Fair Play Finzanziario.

Oltre alla suggestione Milan, a Benatia è interessato anche il Manchester United, club in cui militano alcuni obiettivi di mercato della Juventus, che potrebbe così privilegiare la pista inglese.

"Se c’è bisogno di me in Champions, mi farò trovare pronto. Io, però, faccio fatica a giocare una partita ogni tanto: l’anno scorso facevo bene perché avevo più continuità. Purtroppo ora non ce l’ho e questo fa parte del mio mestiere: devo sempre lavorare per farmi trovare pronto, ma non è una situazione piacevole. Sono a disposizione della squadra, fino a quando starò qui darò il massimo. Che non mi va bene è normale: ho 31 anni e devo cercare di giocare il più possibile. Vediamo a gennaio che cosa succederà: quanto sono stato utilizzato, se la Juve ha bisogno di me, se vado bene ad Allegri", questo lo sfogo del giocatore, a cui aveva replicato lo stesso Allegri il giorno dopo.

"Sarà stato uno sfogo. Essere in una grande squadra comporta anche stare fuori. Ha giocato 6-7 partite su 14, quindi il 50%. Gioca in un reparto dove ho ottimi giocatori. È difficile trovare giocatori con le sue qualità in giro, a Cagliari ha fatto una grande partita. Uno sfogo ci sta".

SPORTAL.IT | 07-11-2018 14:10