Il Milan punta un top player a parametro zero

Mentre tiene banco la telenovela Ibrahimovic, il Milan pensa al futuro, in particolare a quello del reparto difensivo, il più fragile in questa stagione. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Leonardo avrebbe messo nel mirino Diego Godin, 32enne roccioso centrale uruguayano in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Il vincolo tra i Colchoneros e il difensore, infatti, terminerà nel giugno 2019 e le trattative per il rinnovo al momento languono.

FAIR PLAY OK. Il Milan pare deciso a inserirsi e a presentare la sua offerta a Godin, da anni tra i migliori centrali difensivi al mondo, ma che tuttavia non presenta un contratto da super-star: l’uruguayano, infatti, percepisce poco più di 4,5 milioni di euro l’anno. Una cifra più che abbordabile per il Milan che non dovendo spendere nulla per il cartellino del giocatore riuscirebbe a far rientrare l’operazione nei parametri del fair play finanziario.

LEADER IN DIFESA. Con Godin i rossoneri troverebbero un vero e proprio leader difensivo, un punto di riferimento per giovani talenti come Romagnoli e Caldara, che potrebbero di sicuro accelerare il proprio processo di crescita. Leonardo è determinato a chiudere l’affare, ma dovrà sbrigarsi: a febbraio scorso Godin confessò di essere stato cercato dal Manchester City. Se il club della Premier dovesse tornare all’assalto, il Milan si ritroverebbe a lottare con un concorrente ingombrante.

SPORTEVAI.IT | 22-11-2018 10:53