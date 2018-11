Il Milan respira: Gattuso ne recupera uno

Primo sospiro di sollievo in casa Milan dopo le notizie buie arrivate nelle ultime settimane dall'infermeria. In casa rossonera si rivede finalmente Ivan Strinic: l'esterno della Samp, arrivato a parametro zero in estate, ma costretto ad uno stop subito dopo il Mondiale a causa di un problema cardiaco, sarebbe pronto a tornare ad allenarsi con i compagni. Lo riporta Sportmediaset.

Il terzino croato sarà sottoposto ad un controllo di idoneità: in caso dovesse superarlo sarà considerato guarito e si potrà mettere agli ordini di Ringhio.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 13:40