Il Milan rifonda il centrocampo: possibile un ritorno a sorpresa

Ritorno di fiamma del Milan per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese di origini ivoriane, che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2018-2019, quando era in prestito dal Chelsea, in questa stagione ha giocato al Monaco, che ha deciso di non riscattarlo dai Blues.

La società di via Aldo Rossi sta lavorando in queste settimane per rifondare il centrocampo della squadra rossonera, e secondo Sportmediaset è pronta a fare la sua offerta per prelevarlo dal club londinese.

Bakayoko tornerebbe volentieri a Milano, dove verrebbe accolto bene dall'ambiente, dove ha lasciato un buon ricordo, ma dovrà drasticamente ridursi l'ingaggio, che ora, a 7 milioni di euro l'anno, è troppo alto per il Diavolo.

Gli altri candidati per la mediana rossonera sono Florentino Luis del Benfica e Marc Roca dell'Espanyol. Tra i partenti il deludente Paquetà, mentre Ismael Bennacer è considerato incedibile dalla proprietà rossonera e dal futuro manager Ralf Rangnick, nonostante i 40 milioni di euro che il Paris Saint Germain è disposto a spendere per ingaggiarlo.

Via anche Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, entrambi in scadenza di contratto: l'ex Lazio tornerà in Argentina, Bonaventura è seguito da Torino e Atalanta.

09-06-2020 16:29