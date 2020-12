Il Milan riparte, ma per Zlatan Ibrahimovic ancora problemi

A sei giorni dalla vittoria nel recupero contro la Lazio per 3-2 con gol di Theo Hernandez che ha fatto mantenere alla squadra rossonera il primato in classifica ai danni dell’Inter, il Milan domani riprenderà ad allenarsi a Milanello. Sarà tuttavia una seduta facoltativa per gli uomini di Stefano Pioli che riprenderanno pienamente la preparazione mercoledì in vista della trasferta di Benevento di domenica sera, nella quale affronteranno il loro grande ex, sia da calciatore (dal 2001 al 2012) sia da allenatore (dal 2012 al 2015 prima nelle Giovanili e poi in prima squadra), Pippo Inzaghi.

Sono giorni importanti per il Diavolo: il tecnico rossonero spera di recuperare qualcuno degli infortunati oltre a Kessié, che contro la Lazio ha scontato la giornata di squalifica. In difesa Pioli sicuramente non avrà Gabbia ma già contro i campani potrebbe ritrovare Kjaer, che sarà valutato nei prossimi giorni, così come Castillejo, uscito nel concitato finale della partita contro i biancocelesti per un indurimento al flessore. Per Bennacer ma soprattutto per Ibrahimovic potrebbe essere necessario aspettare ancora: i due sono in forte dubbio per il big match contro la Juventus del giorno dell’Epifania.

Dicevamo che sono giorni importanti per il Milan: dopo il Benevento ci sarà, appunto, la sfida con la Juve a San Siro il 6 gennaio e poi quattro partite in due settimane dal 9 al 23 gennaio, tra cui la doppia partita casalinga col Torino in campionato e in Coppa Italia e poi, dopo la trasferta di Cagliari, un’altra sfida delicata contro l’Atalanta. Arrivare a queste sfide non diciamo a pieno organico ma almeno con Ibra e con qualche altro infortunato recuperato sarebbe importantissimo per i rossoneri, che sono comunque una squadra giovane e che ha dimostrato di saper fare molto bene anche senza il fuoriclasse svedese.

OMNISPORT | 28-12-2020 19:52