Il Milan ripiomba nell'incubo: la Lazio passa a San Siro

Il Milan crolla di nuovo: i rossoneri sono stati sconfitti per 2-1 a San Siro dalla Lazio nel posticipo dell'undicesima giornata di serie A. Altra pesantissima battuta d'arresto per la squadra di Pioli, che resta a 13 punti all'undicesimo posto, ed è attesa a due sfide durissime con Juventus e Napoli. I biancocelesti, a segno con Immobile e Correa, salgono invece al quarto posto, a -1 dalla Roma.

Primo tempo molto divertente e ricco di occasioni, le sue squadre si affrontano a viso aperto. Il Milan manovra di più, mentre la Lazio è pericolosa in ripartenza: in avvio chance per Immobile e Piatek. Al 22' Paquetà si divora il vantaggio a tu per tu con Strakosha, un giro di lancette dopo solo la traversa salva Donnarumma sul tiro di Immobile.

Botta e risposta a metà tempo: Immobile al 26' porta in vantaggio gli ospiti con un colpo di testa su cross di Lazzari. Il bomber campano firma il centesimo gol in maglia biancoceleste, il tredicesimo in serie A in questa stagione. Al 28' arriva l'immediato pareggio del Diavolo: Piatek tocca con la punta del piede il traversone di Hernandez, la palla carambola su Bastos ed entra in rete.

Nel finale di tempo Pioli perde Castillejo per infortunio muscolare, dentro Rebic. Prima dell'intervallo il Milan ha un'altra grande chance con Calhanoglu direttamente da corner, ma Strakosha è attento.

Ad inizio ripresa la situazione è in stallo, Pioli decide di sparigliare le carte inserendo una punta, Leao, per un centrocampista, Paquetà. Il Milan ha due occasioni con Romagnoli e Piatek, Inzaghi risponde inserendo Parolo per Milinkovic-Savic e Caicedo per uno stanco Immobile.

La Lazio guadagna campo, ha una buona chance con Luis Alberto e anche Acerbi mette paura a Donnarumma. All'84' arriva il 2-1 dei biancocelesti: Luis Alberto verticalizza per Correa, che entra in area e con un bel diagonale trafigge per la seconda volta Donnarumma. E' la rete della vittoria.

SPORTAL.IT | 03-11-2019 22:46