Il Milan rischia grosso con l’Uefa, ecco cosa e perché

Piove sul bagnato in casa Milan. Oltre ai problemi in campo, dati dalla carenza dei risultati che hanno messo sulla graticola la panchina di Gattuso, deve fare i conti, è proprio il caso di dirlo, con i guai finanziari. L’Uefa infatti potrebbe, stando a quanto scrive Repubblica, confiscare i premi dell’Europa League in corso al club rossonero.

Le motivazioni vanno cercate in quello che è successo negli ultimi, dal punto di vista della gestione economica del club, e quello che il Milan ha rischiato questa estate, ovvero l’esclusione dall’Europa League. Che a dire il vero era stata sancita salvo poi riammettere la squadra rossonera dopo il ricorso accolto dal Tas di Losanna. Dopo aver letto le motivazioni di questa decisione la sensazione è che nel concedere il Settlement Agreement al Milan la Uefa possa confiscare i premi attualmente congelati sottraendoli sotto forma di multa alla società rossonera.

Non è escluso che nelle prossime settimane venga fissato un incontro tra i vertici del Milan e i dirigenti Uefa per discutere della questione anche perché il club di via Aldo Rossi da questa estate ha una nuova società, facente capo al fondo Elliot, che ha provveduto in poco tempo a fare piazza pulita della precedente gestione societaria, da Mirabelli a Fassone. Facile pensare che dal Settlement Agreement si passi al Voluntary Agreement, regime concesso ai club che cambiano proprietà ma che finora nessuno è riuscito ad ottenere.

Al di là degli scenari futuri, di quale sarà la via scelta dall’Uefa o di comune accordo dalle parti per ripianare i conti in rosso appare anche chiaro che il Milan sarà costretto ancora per un po’ a tirare la cinghia con effetti possibili sul mercato a breve e medio termine. Ancor di più per questi motivi serve almeno sul campo un’inversione di tendenza sui risultati, a cominciare da questa sera col Betis Siviglia nel terzo turno di Europa League. Per Gattuso, per il morale, per tutto l’ambiente.

SPORTEVAI | 25-10-2018 11:31