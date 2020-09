Il Milan saluta André Silva

Si chiude ufficialmente l’avventura di André Silva al Milan: il centravanti portoghese è ora un giocatore dell’Eintracht Francoforte, dove il giocatore approda a titolo definitivo dopo avervi trascorso l’ultimo anno in prestito.

L’annuncio è arrivato direttamente dal club rossonero, che conferma la fumata bianca nella trattativa che porta il classe ’95 ancora in Bundesliga: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore André Miguel Valente da Silva all’Eintracht Francoforte. Il Club ringrazia André per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive”.

Acquistato nell’estate del 2017 dal Porto durante la faraonica campagna acquisti targata Mirabelli e Fassone, André Silva non è mai riuscito a convincere l’ambiente del Diavolo. Pochi gol e prestazioni sempre sotto le aspettative per un giocatore che continua invece a segnare con la nazionale portoghese accanto a Cristiano Ronaldo.

Dopo un primo prestito al Siviglia il Milan lo aveva ceduto a titolo temporaneo all’Eintracht Francoforte un anno fa nell’ambito dello scambio con Rebic, promosso invece a pieni voti dopo l’ultima annata. André Silva lascia dunque il Milan a titolo definitivo dopo sole 41 presenze e 10 gol.

OMNISPORT | 10-09-2020 21:35