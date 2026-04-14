Il Milan scarica Leao? Carlo Pellegati in esclusiva: “Giocatore demoralizzato, verranno valutate offerte”

Quando mancano sei turni alla fine della Serie A 2025/2026, tutto si è rimescolato. Per arrivare al traguardo, Allegri dovrà cercare di recuperare il miglior Rafa Leao. Pesantemente insufficiente contro i friulani, il numero 10 portoghese, che fin qui ha realizzato dieci reti tra campionato e Coppa Italia, ha bisogno di recuperare al meglio per lo sprint finale.

Una nuova battuta d’arresto che rimette in gioco anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo dichiarato di inizio stagione. La Juventus di Luciano Spalletti è, adesso, in quarta posizione con tre lunghezze di svantaggio, seguono il Como di Cesc Fabregas a meno cinque e la Roma di Gian Piero Gasperini con sei punti in meno.

San Siro fischia Leao, il portoghese ora è in discussione. Che farà il Milan? Lo abbiamo chiesto a Carlo Pellegatti. Seconda sconfitta consecutiva per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo quella patita contro il Napoli di Antonio Conte lontano dalle mura amiche la scorsa settimana, ecco il pesante 3-0 di ‘San Siro’ contro l’ Udinese di Kosta Runjaic.

La pubalgia di Leao e l’umore a terra

Ne abbiamo parlato uno dei massimi esperti del mondo rossonero come Carlo Pellegatti, giornalista di grande esperienza, per tanni anni a Sport Mediaset e ospite della trasmissione Pressing – Nel cuore dello sport, in onda ogni domenica in seconda serata su Canale 5.

“Se ci saranno delle offerte, verranno certamente esaminate e bisognerà capire anche l’entità di queste proposte. Leao è stato penalizzato dalla pubalgia e non ha mai trovato la forma migliore, adesso sembra anche un calciatore demoralizzato”.

La società non ha aiutato Allegri

Al termine della stagione, ci sarà modo per analizzare anche il percorso e il lavoro di Max Allegri, tornato l’estate scorsa alla guida del ‘Diavolo’.

Ma, secondo Pellegatti, la società non lo ha messo nelle condizioni migliori per poter fare di più, soprattutto nella seconda parte di questa annata.

“Il Milan ha fatto più di quello che potevamo aspettarci fino a cinque, sei partite fa. Adesso si è un po’ fermato e per dare un giudizio definitivo bisognerà aspettare la fine di questo mese. Ma la società non ha aiutato Allegri che aveva chiesto un attaccante e un difensore a gennaio. È arrivato solo Fullkrug che non è riuscito ad incidere e, senza dubbio, questo ha penalizzato il rendimento della squadra dall’inizio dell’anno in poi”.

Conte o Allegri per la Nazionale

In conclusione, Pellegatti ha parlato anche del possibile addio anticipato di Allegri alla panchina del Milan se dovesse arrivare la chiamata dell’Italia, orfana di guida tecnica dopo la terza mancata qualificazione consecutiva alla fase finale dei Mondiali e le dimissioni, a cascata, del presidente federale, Gabriele Gravina, e del commissario tecnico, Gennaro Gattuso.

“La Nazionale c’è sempre sullo sfondo, bisognerà capire chi guiderà la Federazione Italiana Giuoco Calcio tra Giovanni Malagò e un eventuale altro candidato e se quest’ultimo andrà su Conte o Allegri. Sono loro due i candidati, il favorito è Conte, ma non sappiano ancora se chi sarà eletto preferirà l’allenatore del Napoli o quello del Milan. In ogni caso, l’opzione Italia per Allegri resta valida”, ha concluso a Virgilio Sport.