Il Milan sceglie Carolina Morace

In attesa di saperne di più sul futuro della squadra maschile, il cui mercato è al momento bloccato a causa delle incertezze societarie, il Milan sistema la casella allenatore della formazione femminile, che ha appena acquistato il titolo sportivo dal Brescia e parteciperà quindi al prossimo campionato di Serie A.

A guidare le ragazze rossonere sarà nientemeno che Carolina Morace, che ha firmato un contratto di due anni. La popolare ex calciatrice, tra le altre, di Lazio e Reggiana, oltre che dello stesso Milan, vincitrice di 12 scudetti da giocatrice, torna quindi ad allenare in Italia dopo la lunga esperienza in Centroamerica, prima da ct del Canada, con cui ha vinto nel 2010 la Concacaf Women's Gold Cup, e poi di Trinidad e Tobago, incarico ricoperto prima di accettare la proposta del Milan

SPORTAL.IT | 22-06-2018 20:50