Il Milan si mangia le mani su Nkunku: ha vinto lui la scommessa, il Lipsia ha deciso il suo futuro

Il 28enne attaccante è rinato in Bundesliga dopo anni difficili, per Ballack è tra i giocatori più entusiasmanti del campionato, riscatto fissato a 28 milioni

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

In prestito dal Milan, Christopher Nkunku sta vivendo una rinascita al Lipsia, dove ha vissuto gli anni migliori della sua carriera tra il 2019 e il 2023. Le amichevoli estive sembravano far propendere per una sua permanenza in rossonero ma alla fine il giocatore è entrato nella short-list degli epurati e ha cambiato aria. Decidendo due mesi fa di tornare al Lipsia, il ventottenne attaccante ha corso un grosso rischio. Dopo le delusioni al Chelsea (2023-2025) e poi al Milan (2025-2026), il nazionale francese (18 presenze) era consapevole che, scegliendo di tornare in un club dove era sbocciato per quattro stagioni (dove aveva anche vinto il premio di miglior giocatore della Bundesliga nel 2022-2023), aveva molto da perdere. Ma la scommessa la sta vincendo.

Niente vacanze per Nkunku

In prestito dal Milan fino alla fine della stagione, aveva bisogno di qualche settimana di riposo dopo un inizio di campionato difficile a causa di una condizione fisica non proprio ottimale. Nkunku ha sfruttato la pausa di tre settimane per le nazionali per migliorare la sua condizione. Quest’estate ha persino rinunciato alle vacanze per allenarsi a Parigi con un preparatore atletico personale.

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La tripletta all’Eintracht

L’exploit la settimana scorsa. Con una tripletta realizzata in soli 38 minuti contro l’Eintracht Francoforte in Bundesliga (6-0), Nkunku non solo ha assicurato la vittoria al Lipsia, ma ha anche confermato il suo rapido ritorno in forma. “È uno dei giocatori più entusiasmanti del nostro campionato – ha detto l’ex nazionale tedesco Michael Ballack , opinionista di DAZN Deutschland. – È elegante con la palla, dà spettacolo ed è molto cinico sotto porta”.

La decisione del club tedesco

Dal canto suo Nkunku ha sottolineato che Lipsia occupa un posto speciale nel suo cuore, ricco di bei ricordi, dove è sbocciato. “Quando penso a Lipsia, la associo a momenti meravigliosi. Quando si è presentata l’opportunità di tornare, ho capito subito che volevo farlo. Dal momento in cui sono arrivato all’aeroporto, ho avuto questa sensazione: conosco questo posto, tutto mi è familiare, è bello essere tornato”. Fugati tutti i dubbi: il Lipsia eserciterà l’opzione di acquisto da 28 milioni di euro nei prossimi mesi e il Milan resterà col dubbio: gli andava concessa un’altra chance?