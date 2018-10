Il Milan sogna: Higuain+Ibrahimovic e si vola

Metti un Ibra nel motore. Aggiungici Higuain e vedi che succede. Il Milan pensa all’oggi – il recupero con il Genoa che deve ristabilire una classifica accettabile – ma anche al domani. I valori del campionato stanno venendo fuori e più si va avanti e più si capisce che sarà una lotta accesissima alle spalle della Juve. Per secondo, terzo e quarto posto ci sono due favoritissime ovvero Napoli e Inter ma la quarta piazza è ancora terra di nessuno. Viste le difficoltà della Roma e il crollo della Lazio di ieri come si può escludere un ritorno del Milan? Quello che fino a sabato scorso sembrava utopia, dopo i due sanguinosi ko nel derby e col Betis, può tornare ad essere realtà. Per la dirigenza un posto in Champions è fondamentale per il futuro: i soldi dell’Uefa darebbero respiro e consentirebbero di rafforzare ulteriormente la squadra, ecco perchè non ci si può rassegnare. Il quarto posto è l’obiettivo dichiarato e per raggiungerlo l’idea è Ibrahimovic.

ADDIO MLS – Non più solo vagheggiamento estivo, come ammesso da Maldini e Leonardo, ma concreto obiettivo di mercato per gennaio. Lo svedese ha chiuso anticipatamente la sua stagione negli Stati Uniti, dopo la sconfitta in con gli Houston Dynamo che ha di fatto escluso i Los Angeles Galaxy dai Playoff della Mls. L’avventura americana potrebbe anche chiudersi qui, visto che le sue soddisfazioni se le è tolte segnando valanghe di reti anche in Usa. Resta ancora qualche sfizio e cosa c’è di meglio che tornare in rossonero per trascinare il Milan alla rimonta?

IL NUOVO MODULO – Il cambio di modulo adottato da Gattuso, convertitosi al 4-4-2, rende ancor più improrogabile l’acquisto di almeno un’altra punta di ruolo e considerando i tanti impegni non si tratterebbe neanche di una bocciatura per Cutrone. E’ impensabile che Patrick e Gonzalo giochino tutte le partite, mentre fa sognare l’idea di una coppia composta dal Pipita e da Ibra, due che possono scambiarsi i ruoli davanti e alternarsi come attaccanti centrali. Due animali del gol, dalla classe innata, che parlano la stessa lingua: quella dei campioni. Aggiungi Paquetà, già bloccato, ed ecco che il brutto anatroccolo può diventare un bellissimo cigno capace di vincere in Italia come in Europa. Molto passa anche dai risultati che si otterranno da qui a fine anno: se il Milan non perde terreno dalle prime posizioni il sogno Ibra può diventare realtà.

SPORTEVAI | 30-10-2018 12:39