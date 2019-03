Il Milan batte il Sassuolo e sorpassa l'Inter in classifica prendendosi il terzo posto: è la prima volta da sei anni che i rossoneri sono così in alto nel girone di ritorno.

Dopo il match con i neroverdi però, Gennaro Gattuso è scuro in volto perché ha visto una netta involuzione nel gioco della sua squadra nelle ultime due partite, a cominciare dall'attacco: "Salvo solo il risultato e la fase difensiva, ma c'è stata un'involuzione davanti. Tanti errori tattici e confusione, così non va e dobbiamo migliorare".

Ringhio ha avvertito tutti di non farsi ingannare dal terzo posto: "Non dobbiamo esaltarci troppo perché giocando così prima o poi i risultati non arrivano". Per il Diavolo adesso serve il sangue freddo per mantenere la posizione: "Ora bisogna essere bravi, non stiamo attraversando un momento positivo da 10/15 giorni, riusciamo a fare solo una fase. Dobbiamo giocare ancora dodici finali di campionato, non voglio che nessuno si esalti, né giocatori né tifosi. È giusto esaltarsi ma quello che stiamo facendo non basta, bisogna fare di più".

La stanchezza inizia a farsi sentire: "Chi ha giocato a calcio lo sa bene, ci sono giocatori che stanno giocando 10/11 partite di fila, non dev'essere un alibi ma ci sta che qualcuno faccia qualche partita al di sotto delle sue possibilità. In fase di possesso stiamo facendo un po' di confusione".

Gattuso ha poi elogiato alcuni elementi in particolare: "In questo momento il merito è di tutti, degli attaccanti esterni, dei centrocampisti, dei difensori. Calabria è cresciuto tanto, ha grandissima voglia, ha dietro giocatori importanti, Conti ha sempre fatto bene quando ha giocato, Abate ci ha dato tanto. Deve continuare così, deve stare tranquillo, lavorare e continuare come sta facendo".

Niente social per lui: "Non ci penso nemmeno, non so smanettare. Per me esiste solo il verde per accendere e il rosso per spegnere. E poi mi insultano già abbastanza…".

SPORTAL.IT | 03-03-2019 09:25