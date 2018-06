Il Milan sta per perdere una stella

I giorni di Suso in rossonero sembrano contati. Secondo i quotidiani spagnoli, in particolare As, l'Atletico Madrid è intenzionato a versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria dell'esterno spagnolo nelle casse rossonere, assicurandosi così il cartellino dell'ex Liverpool dalla prossima stagione.

Arrivato a parametro zero nell'estate del 2015, Suso è diventato subito una colonna portante della squadra prima nelle gestioni Mihajlovic e Brocchi, poi in quella di Montella e infine alla corte di Gattuso, che stravede per lui. I numeri parlano da soli: in 94 partite di serie A, ha segnato 19 reti e realizzato 22 assist.

In caso di addio, il Diavolo avendolo preso a zero completerebbe una plusvalenza importante. Il giocatore ha più volte confermato di voler restare a Milano dove si trova benissimo, ma la possibilità di vestire la maglia dei colchoneros e giocare la Champions League è troppo ghiotta per non essere sfruttata.

Oltre a Suso, il possibile partente nei prossimi giorni non è Gianluigi Donnarumma (mancano le offerte nei confronti dell'estremo difensore, che potrebbe restare a Milanello per un'altra stagione) ma il deludente portoghese André Silva. Il protetto di Cristiano Ronaldo, che si augura di giocare un Mondiale da protagonista in Russia, è seguito da Wolverhampton, Monaco e Huddersfield, pronti a offrigli uno stipendio importante. Il Milan, che l'ha pagato 38 milioni di euro, accetterà solo offerte superiori a quella cifra per rientrare nell'investimento.

Per quanto riguarda il fonte rinnovi, dopo Romagnoli potrebbe essere in arrivo quello di Bonaventura, cercato dalla Juventus. Il giocatore è però un assistito di Mino Raiola e non sarà facile strappare un'intesa. E' tutto fatto invece per il prolungamento di contratto di Patrik Cutrone.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 13:00