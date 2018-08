Il Milan sta per sferrare il colpo di fine mercato

Il Milan ci proverà fino all'ultimo per Sergey Milinkovic-Savic. Sono le ultime ore della sessione estiva di calciomercato, che si chiuderà alle 20, ma il direttore sportivo dei rossoneri Leonardo, dopo gli arrivi di Caldara, Higuain, Laxalt, Castillejo e Bakayoko, vuole regalare ancora una gioia, sul gong, ai tifosi del Diavolo.

Le indiscrezioni riportano di visite mediche prenotate clinica La Madonnina per un ipotetico mister X, per ora non confermate. Secondo il Sole 24 Ore, il Milan avrebbe già raggiunto un accordo con la Lazio base di un prestito oneroso da 40 milioni di euro più diritto di riscatto: la trattativa sarebbe stata condotta in prima persona dal fondo Elliott, e avrebbe risvolti di stampo imprenditoriale con il presidente laziale Claudio Lotito, finora irremovibile sulla cessione del suo gioiello.

Le alternative al serbo sono due: una è quella che porta al centrocampista del Psg Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con i parigini nel 2019. Il giocatore vuole andarsene ma per ora il club campione di Francia non ha alcuna intenzione di cederlo, neanche al suo ex dirigente Leonardo.

L'altro nome è quello del centrocampista del Torino Daniele Baselli, che dopo l'arrivo di Soriano al Torino potrebbe salutare i granata. Un colpo più agevole ma in ogni caso complicato: i tempi sono sempre più stretti.

Intanto in giornata sono stati ufficializzati Samu Castillejo e Diego Laxalt. L'esterno del Genoa è arrivato per 14 milioni di euro più 4 di bonus, l'attaccante del Villarreal è approdato in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (fissato a 12 milioni di euro, più uno, eventuale, di bonus) dal Villarreal, a cui in cambio è andato arlos Bacca, valutato 7 milioni di euro. Ora Gattuso ha alternative in praticamente tutti gli ruoli in campo.

