Il Milan studia la beffa di mercato all'Inter

Il Milan, re del mercato a gennaio, si proietta già verso giugno: il club rossonero si è inserito nella corsa per l'attaccante dell'Udinese Rodrigo De Paul. Il giocatore argentino, nel mirino dell'Inter che vuole prelevarlo nella prossima estate, sarebbe finito nel taccuino anche degli uomini di mercato del Diavolo, pronti a soffiarlo ai cugini.

Secondo indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, il Milan potrebbe programmare entro marzo un incontro con i friulani per studiare la fattibilità dell’operazione. L'Inter è da tempo in pole position per De Paul, ma non ha ancora formulato un'offerta ufficiale al giocatore. Il bianconero è seguito anche dal Napoli, che per ora resta alla finestra in attesa di novità.

De Paul in una recente intervista aveva parlato così del suo futuro: "Inter o Milan? Sono lusingato, significa che sto facendo bene, ma se ne riparlerà più avanti. Andare via ora significherebbe lasciare il lavoro a metà e io invece voglio portarlo a termine. Non è tanto difficile arrivare in Europa quanto restarci per tanti anni – ha raccontato a Radio La Red -. Bisogna imparare molte cose e reinventarsi continuamente. Nel mio caso, avere continuità mi dà fiducia e questo mi permette di stare meglio fisicamente e prendere il ritmo".

Il numero 10 non sta passando al momento un periodo felice all'Udinese: dopo essere andato in gol cinque volte nelle prime dieci giornate, non riesce più a convincere come in avvio di stagione, forse influenzato dalla voci di mercato sul suo futuro.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 15:15