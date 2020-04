Il Milan sul pupillo di Guardiola, ma l'idea non scalda i tifosi

Sbagliando s’impara. Dopo la deludente prima parte di stagione, Ivan Gazidis pare aver compreso che non si può rilanciare il Milan costruendo un organico quasi esclusivamente composto da giovani giocatori. In questo senso, l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato che un elemento d’esperienza, ma con comprovate qualità tecniche e caratteriali, è davvero indispensabile per far sì che i giovani rendano al meglio e che il valore del loro cartellino cresca, centrando quello che pare essere il principale obiettivo della proprietà Elliott.

Idea David Silva

Ora che la permanenza di Ibrahimovic al Milan è in serio dubbio, la dirigenza rossonera sta dunque cercando un nuovo giocatore che abbini qualità e carisma, diventando una guida per il gruppo.

Secondo il Corriere dello Sport, l’identikit tracciato ha portato il Milan a interessarsi a David Silva, eclettico centrocampista spagnolo, figura centrale nel Manchester City di Pep Guardiola.

Silva vedrà il suo contratto con i Citizens scadere a giugno e secondo il Corsport il Milan avrebbe già incontrato i suoi agenti per discutere del suo possibile ingaggio: interno, trequartista centrale e esterno, Silva sarebbe anche tatticamente un elemento assai utile al Milan del prossimo anno, nonostante vada per i 35 anni (è nato nel 1986).

Tifosi scettici

Proprio la carta d’identità, però, rappresenta la causa di una certa freddezza dei tifosi rossoneri, che non hanno commentato entusiasti la notizia riportata dal Corsport. “Ma il progetto giovani? Silva ha 34 anni”, si chiede Luca su una delle pagine Facebook dedicate al Milan.

“Basta, Elliott ha detto che vuole giovani e David Silva non è un ventenne…”. Per Luigi, invece, il problema è economico: “Con 75 milioni di budget per il mercato ci compra solo una gamba di David Silva”, scrive il tifoso.

Antonio, invece, dubita delle capacità di Gazidis: “Non ci credo manco se lo vedo… sarebbe una mossa troppo intelligente, ma Mister Bilanci preferisce strapagare qualche pippa giovane piuttosto”.

Alberto, infine, non sogna un solo elemento esperto, ma tre: “Thiago Silva in difesa, David Silva a centrocampo, Ibra in attacco confermato e l’anno prossimo arriviamo in Champions”.

