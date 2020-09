Il Milan sul talento che viene dal Nord, tifosi entusiasti

I tifosi del Milan l’hanno visto all’opera contro la propria squadra in Europa League e ora non aspettano di applaudirlo con la maglia rossonera. Jens Petter Hauge è ormai prossimo a diventare un giocatore del Milan e i supporter del Diavolo sembrano gradire l’idea: il 20enne norvegese ammirato nella gara con il Bodo Glimt è un giocatore tecnico e rapido, con grandi margini di crescita ma sembra avere già la capacità di incidere anche in un campionato difficile come la serie A.

Affare low cost che piace ai tifosi

Maldini sta per concludere l’affare sulla base di 4,5/5 milioni di euro, una cifra decisamente alla portata del club rossonero: Hauge, dunque, è una scommessa a rischio davvero basso.

Sul web, i milanisti si dimostrano soddisfatti dell’operazione messa su rapidamente dal club rossonero. “Gran tecnica (e si era visto contro di noi), visione di gioco ma anche ottimo fisico e un cambio di passo veramente importante. Promette molto bene”, commenta felice Lo Sceicco Rossonero su Twitter.

“Ottimo affare, alla Tare – aggiunge Alessandro – Questi sono quei giocatori che potenzialmente in 2-3 anni possono decuplicare il proprio valore. Nel caso andasse male, non si perderebbe un euro”.

Anche Marco approva: “Jans Petter Hauge è il classico giocatore che una squadra di medio-alta classifica dei principali campionati europei deve andare a prendere adesso, perché se sboccia definitivamente diventa un giocatore acquistabile solo dalle big d’Europa. Ottimo colpo del Milan”.

Tanti elogi per Maldini

“Hauge è il tipico giocatore spensierato che darà il 1000% per la nostra maglia. Farà bene perché ha grande velocità e gran possesso palla”, l’opinione di CiclistainBlu. Luis elogia Maldini per il colpo, paragonandolo ad un altro grande dirigente del passato rossonero, Adriano Galliani: “La profezia si è avverata, Maldini è il nuovo Condor, da giovedì lo voglio vedere in tribuna con la cravatta e che urla come un pazzo”.

Gigio, infine, scommette che il norvegese conquisterà presto un posto da titolare: “Tutti quanti a dire Hauge vice Rebic. Scommettete che invece sarà il contrario? Tempo 4-5 partite”.

SPORTEVAI | 29-09-2020 10:56